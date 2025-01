C’è l’accordo, il Palalido resta Allianz Cloud. Il privato ancora sponsor grazie allo sconto

A novembre sembrava aver fatto un passo indietro, a dicembre è tornato in campo e ieri ha confermato che continuerà a sponsorizzare il nome del Palalido. Parliamo del gruppo Allianz, che ha concluso un accordo con Milanosport (la società che gestisce gli impianti sportivi per conto del Comune proprietario del palazzetto di piazza Stuparich). Risultato finale: il Palalido, che dal 2019 si chiama Allianz Cloud, continuerà ad avere lo stesso nome per i prossimi tre anni, prorogabili fino al 2030.

Nella nota congiunta Allianz-Milanosport non ci sono le cifre economiche dell’accordo, ma a quanto risulta al Giorno il gruppo assicurativo verserà alla società controllata da Palazzo Marino un corrispettivo annuo di 458.664 euro oltre Iva per la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi, da comunicare almeno 180 giorni prima della scadenza contrattuale. Una cifra più bassa rispetto alla base d’asta – 540 mila euro all’anno oltre Iva – fissata da Milanosport nel bando andato deserto lo scorso novembre.

Al di là delle cifre, il Comune sorride per l’accordo raggiunto con Allianz, come sottolinea l’assessora allo Sport Martina Riva: "Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Allianz e di celebrare il successo di un impianto iconico come l’Allianz Cloud, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento per Milano e non solo". Soddisfatto anche il direttore generale di Allian, Maurizio Devescovi: "Confermata la solida partnership con Comune e Milanosport".

M.Min.