Cavaliere della Repubblica: "La mia vita per il lavoro"

Cavaliere dell’ordine di merito alla Repubblica italiana. Questo il prestigioso titolo di cui è stato insignito Mario Orfei, 68 anni, noto imprenditore ed esponente politico peschierese, con la motivazione di "aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, dell’economia, e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali filantropici ed umanitari". La cerimonia si è svolta lo scorso venerdì 20 ottobre alla presenza del prefetto di Renato Saccone presso il Conservatorio di Milano. A consegnare la pergamena, alla presenza delle massime autorità, il vicesindaco di Peschiera Stefania Accosa.

Il titolo, concesso ai cittadini che sono riusciti a distinguersi per i meriti acquisiti nel campo delle attività industriali, assicurative, creditizie oppure nell’artigianato o nel commercio, viene assegnato a seguito di una segnalazione. "Per me è stata una grande sorpresa - afferma Orfei - in quanto a fare la richiesta era stato un parlamentare di Forza Italia circa 10 anni fa e da allora non me ne ero più interessato. Certo è una grande soddisfazione, anche perché la procedura è particolarmente complessa e l’insignito deve avere dato una chiara prova di estrema rettitudine.

Questa onorificenza mi riempie di orgoglio e mi ripaga di un’intera vita dedicata al lavoro, soprattutto nel momento di particolare difficoltà che le imprese italiane stanno affrontando". Mario Orfei, che si è distinto negli anni per le sue attività filantropiche, è attualmente capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Nel 1980 ha fondato la Matec Group, aziendabili di tipo industriale, con l’intento di produrre ed esportare nel mondo la tecnologia e l’inventiva italiana ed è presente sul territorio nazionale ed internazionale con le sue divisioni produttive.