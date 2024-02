Causa un incidente e scappa rintracciato grazie ai filmati

Aveva causato, pochi giorni fa, un incidente in via dei Giovi: non aveva prestato soccorso all’automobilista coinvolta e si era dato alla fuga, credendo di farla franca. Un 23enne della vicina Paderno Dugnano, già noto alle forze dell’ordine, non aveva però fatto i conti con il sistema di videosorveglianza: grazie all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere, il comando della polizia locale di Cormano ha individuato il suo veicolo, basandosi su una ricostruzione parziale della targa fornita dalla stessa donna coinvolta. Così i vigili dopo aver svolto tutti i riscontri, lo hanno rintracciato e, accompagnati dai colleghi di Paderno hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione. Il 23enne ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per diversi reati: tra questi, ci sono la fuga e l’omissione di soccorso dopo aver causato l’incidente. Ancora una volta il sistema di videosorveglianza municipale si è rivelato efficace e risolutivo.G.N.