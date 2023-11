Cattelan-Panella, dalla tv ai panini

Prima la sfilata di Vip per la festa di apertura, martedì sera, poi la coda di curiosi (e golosi) per l’apertura al pubblico ieri sera. In via Terraggio 9, a due passi da Cadorna e dalla Cattolica, ha aperto i battenti “Quintalino“ una nuova hamburgeria gourmet voluta e creata da alcuni nomi noti del panorama televisivo e gastronomico nazionale.

I promotori sono infatti Francesco Panella, ristoratore romano e personaggio televisivo con il suo Little Big Italy; la famiglia De Rosa, istituzione imprenditoriale della Franciacorta (proprietaria di Bellavista e Contadi Castaldi); e Alessandro Cattelan, presentatore tv e radiofonico, in veste di direttore creativo. Tutti uniti nel segno della carne di Dario Cecchini, uno dei più famosi macellai d’Italia, titolare della piccola bottega di Panzano in Chianti, meta dei turisti buongustai di tutto il mondo.

Il nome del locale deriva dal fratello maggiore “Quintale”, il ristorante di Erbusco dei De Rosa specializzato proprio nella carne di Cecchini e dalle cui cucine usciranno le salse che condiranno i soli quattro hamburger in menu (tutti a 12 euro).

L’idea alla base del nuovo locale è unire un prodotto tipicamente americano come l’hamburger con la materia prima italiana di qualità: “dentro“ la carne di Cecchini, “fuori“ il pane realizzato dal Forno Antonio Follador di Pordenone.

L.T.