Cassina, Tenenza della Finanza. Cantiere al via in aprile: "E trasloco all’inizio del 2026"

Nuova Tenenza della Guardia di Finanza a Cassina de’ Pecchi, entro oggi l’aggiudicazione dei lavori, entro aprile la consegna del cantiere a Sant’Agata. A seguire dai sei agli otto mesi, salvo intoppi, di opere. Per i finanzieri è quasi il momento del trasloco da Gorgonzola. Ultimi scampoli d’iter, dunque, per il progetto di riqualificazione e messa a norma dell’ex Ipsia di Sant’Agata, designata ormai oltre cinque anni fa come nuova sede della Tenenza. Un investimento importante, quasi 3 milioni di euro, tranche importante del complessivo calderone (6 milioni) di oneri ex Nokia. Titolare della procedura Officine Mak, proprietaria delle aree, la gara per l’appalto della maxi opera si era tenuta fra settembre e ottobre. "I tempi sono stati quelli necessari, e il cronoprogramma è rispettato - così Elisa Balconi, la sindaca - . I lavori dovrebbero effettivamente iniziare subito dopo Pasqua. Il trasloco della Finanza a Cassina, presumibilmente, nei primi mesi del 2026". Sulle modalità dell’impegnativo trasferimento nessun aggiornamento ufficiale, nemmeno a Gorgonzola, dove le Fiamme Gialle ancora operano e dove la sindaca Ilaria Scaccabarozzi aveva inutilmente tentato, da poco insediata, di aprire un percorso per mantenere il presidio in città. "Per ora - dice - non sappiamo nulla di preciso".

La sede della Finanza di via Buonarroti è privata, "non abbiamo idea - così ancora Scaccabarozzi - di quali siano gli orientamenti della proprietà per il post trasloco". Al trasferimento della Guardia di Finanza da Gorgonzola, dove la sede è vetusta e gli spazi da tempo inadeguati, a Cassina de’ Pecchi hanno lavorato in sequenza e nell’arco di otto anni due amministrazioni cassinesi. La giunta precedente aveva ipotizzato una collocazione in zona centrale, l’attuale Amministrazione ha invece scelto Sant’Agata. Negli anni anche polemica, per la scelta di destinare alla Finanza anziché ad opere pubbliche i fondi dal piano di recupero. Negli ultimi mesi un cambiamento di rotta, non sull’investimento caserma ma su quello destinato al nuovo comune, "sforbiciato" in favore di un intervento di riqualificazione della scuola elementare.