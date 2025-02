Cassina, report sicurezza. Il consorzio delle divise tra sanzioni e mannaie

I numeri degli incidenti, in calo, quelli delle multe per violazioni al codice della strada, i ricorsi, i controlli, le operazioni di polizia, il controllo costante del territorio. E qualche curiosità. L’indagine a latere sulle nazionalità più coinvolte in sinistri, le strade a rischio, la mannaia da macellaio tolta di mano a un soggetto pericoloso durante un intervento per una "normale" lite nel periodo delle feste: "Ogni situazione anche banale comporta del rischio".

Presentazione in aula consiliare, ieri, per il report 2024 della polizia locale Centro Martesana del comandante Alessio Bosco, accompagnato dalla collega Federica Curcio. Bilancio dell’anno andato, uno sguardo ai prossimi mesi, con un cambiamento già annunciato: l’uscita dalla compagine (Cassina de’ Pecchi capofila, Bussero, Pessano con Bornago) del Comune di Pessano, uno dei tre fondatori.

Alla presentazione, tutti presenti: Elisa Balconi, Alberto Villa sindaco pessanese, la presidente del consiglio comunale Laura Manzoni a rappresentare Bussero. Pessano con Bornago si unirà a Carugate. "Ho già avuto modo di spiegare – così Villa – che la nostra scelta è stata guidata da questioni tecniche. Con Carugate gestiamo altri servizi e abbiamo una stazione dei carabinieri di riferimento. Null’altro: l’apprezzamento per questa esperienza durata molti anni è totale". Il consorzio di Martesana resta a due: "Proseguiamo - così Balconi - e siamo aperti ad altre opportunità di collaborazione. Prematuro dire quali. Ma la collaborazione fra enti è un valore".

Andiamo ai dati: 6.476 le sanzioni staccate in un anno per violazione al codice, per un importo di quasi 1 milione di euro. Solo 18 sono state oggetto di ricorso: "Significa - così Bosco - che i nostri agenti sono preparati, e le sanzioni motivate"; 5400 i punti della patente decurtati, 238 i veicoli rimossi. 59 gli incidenti stradali rilevati, 28 con feriti. Le strade più a rischio, naturalmente, le provinciali: sp13, sp120, Padana superiore.

Dalla strada alla sicurezza a tutto campo: 32 notizie di reato inviate in Procura, 31 denunce raccolte, 23 arresti o fermi, 46 attività di controllo in cantiere, 78 notifiche di polizia giudiziaria. A latere, un focus incidenti, anche sulla nazionalità dei conducenti: "Il primato è italiano. Fra gli stranieri primeggiano il Bangladesh, il Perù, il Brasile".