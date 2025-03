Cassano d’Adda verso il voto. L’annuncio di Fabio Colombo: "Mi ricandido a fare il sindaco"

Il sindaco Fabio Colombo ha scelto il congresso di Forza Italia, dove è stato invitato a intervenire, per annunciare la sua ricandidatura alle Amministrative del 2027. Il primo cittadino della Lega, alla guida della città dall’ottobre del 2021 con il centrodestra, mette fine a quanto era nell’aria nei mesi scorsi.

Nella giornata di ieri, alla presenza di Augusto Brambilla, segretario neo-eletto di Forza Italia locale e del presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia, Giovanni Albano, ha dato l’annunciato ufficiale: "Ho deciso di ufficializzare la mia ricandidatura a sindaco perché credo fermamente nel lavoro che abbiamo iniziato tre anni fa. Sono convinto che ci sia ancora molto da fare per migliorare la nostra città. In questi anni abbiamo portato avanti progetti importanti e ottenuto risultati significativi, ma il percorso non è ancora completo. Voglio continuare a lavorare per garantire uno sviluppo sostenibile - conclude - migliorare i servizi ai cittadini e affrontare le sfide che ancora ci attendono. La mia decisione nasce anche dalla volontà di sgombrare ogni dubbio e dimostrare che l’impegno e la dedizione che ho messo in questi anni sono autentici e continueranno a esserlo".

Palcoscenico dell’annuncio il congresso di Forza Italia, che si è svolto ieri, dove è stato eletto nuovo segretario dei forzisti locali Augusto Brambilla, che prende il posto del coordinatore uscente Andrea Savino, vice sindaco di Cassano d’Adda. Un congresso che annunciava battaglie tra i due candidati delle correnti opposte all’interno del partito.

A poche ore dall’inizio dell’assise si è poi deciso di fare quadrato intorno a un unico candidato, mettendo da parte ogni ostilità con maturità politica auspicata da tutti. Tra gli annunci del neo-segretario Augusto Brambilla, ampia apertura alle liste civiche per le prossime amministrative del 2027.