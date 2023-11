Cassano d’Adda: si staccano calcinacci da un palazzo, colpita una donna

Cassano d’Adda, 30 novembre 2023 – Crolla un pezzo di soffitto sotto i portici di un palazzo in centro città utilizzati come passaggio pubblico pedonale. I calcinacci hanno colpito una donna di 29 anni, dipendente del Comune di Cassano D’Adda, investita dalla pioggia di macerie mentre passava sotto il porticato. Per lei è stato necessario l’intervento del 118.

I soccorritori giunti sul posto, dopo le prime cure prestate nella zona dell’incidente, hanno proceduto al trasporto della donna in ospedale a Treviglio. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Massimo Caiani, per raccogliere testimonianze su quanto accaduto e dare supporto ai vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza la zona.

I pompieri hanno dichiarato inagibile il passaggio pedonale sotto il portico e avviato la messa in sicurezza del soffitto da cui si sono staccati i calcinacci. “Appena venuto a conoscenza di quanto successo - così l’amministratore del palazzo - mi sono subito interessato a chiamare l’impresa per l’intervento della messa in sicurezza, così da riaprire il prima possibile il passaggio pedonale”.