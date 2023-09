Cassano, resta grave il pilota che si è schiantato con l’ultraleggero al campovolo Baialupo

Cassano d'Adda - Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in condizioni molto serie all'ospedale di Niguarda il pilota 62enne rimasto ferito ieri pomeriggio nel drammatico schianto sulla pista del campovolo Baialupo a Groppello, frazione di Cassano d'Adda, nel Milanese. L'uomo avrebbe riportato traumi la cui gravità sarà valutata nei prossimi giorni dai sanitari. È intanto ricostruita nelle linee generali e dopo ore di sopralluoghi la dinamica dell'incidente. Il pilota ferito è un ingegnere 62enne di casa allo storico Campovolo Cassanese, locatario di un hangar dove, appassionato ed esperto di aviazione leggera e di volo, si occupava di assemblaggi, manutenzioni e riparazioni di aerei, propri o, come sembra in questo caso, per conto terzi.

Il monoposto su cui sedeva sarebbe stato costruito di recente. Il mezzo era lanciato in fase di rullaggio sulla pista. Non è stato accertato se il pilota si preparasse a un decollo di prova o se stesse compiendo un semplice collaudo del mezzo su pista. All'improvviso il cedimento del carrello, del fumo dal motore e la terribile carambola conclusasi con il violento arresto finale. Il pilota, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è apparso subito in gradi condizioni. Al momento del trasferimento dell'ospedale all'ospedale in eliambulanza era tuttavia cosciente e vigile. Mentre gli ultimi accertamenti hanno luogo restano sotto sequestro il monoposto incidentato e l'hangar dove erano state effettuate le attività tecniche. Il campo volo cassanese, uno dei più noti della zona, esiste da oltre 40 anni e custodisce in rimessaggio una trentina di aerei di proprietà di appassionati della zona.