Caso La Russa jr, ancora indagini. Sulla violenza a giorni la decisione

Nel verbale riassuntivo dell’interrogatorio di Samuele Calamucci, ora anche acquisito dai pm che indagano sulla presunta violenza sessuale commessa da Leonardo Apache La Russa, il pm Francesco De Tommasi chiede all’hacker che gli parla di quella telefonata in cui Pazzali avrebbe dialogato con "Ignazio", se all’epoca della chiamata il fatto dei presunti abusi "era già stato reso noto".

E Calamucci a verbale conferma e risponde: "Sì". Gli inquirenti, per verificare ogni aspetto, hanno comunque chiesto l’acquisizione anche delle trascrizioni integrali dell’interrogatorio, desecretate in quelle parti che riguardano quella chiamata. E pure l’acquisizione del verbale di Carmine Gallo su quell’aspetto. Sempre da quanto si è appreso, Calamucci avrebbe riferito che in quella chiamata tra il presidente Ignazio La Russa e Pazzali ci sarebbe stato una sorta di sfogo personale da parte del primo che raccontava al titolare di Equalize, che conosceva da molto tempo, che il figlio aveva avuto quel problema, ossia che si vedeva accusato di presunti abusi sessuali per la vicenda della notte “brava del figlio“ poi divenuta nota e apparsa sulla stampa.

L’indagine sulla presunta violenza sessuale che coinvolge il figlio della seconda carica dello Stato è alle battute finali.