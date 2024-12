Case Tudor in via Ottolini: "Il nostro villaggio inglese. Oasi di pace ed eleganza"

In questo dedalo di viuzze ed eleganti ville con giardino sembra di stare in un villaggio inglese, o in un paese dell’Europa centrale. Perché in via Ottolini, in zona Porta Lodovica e a due passi dalla circonvallazione esterna, sorgono due casette davvero uniche: a graticcio, in stile Tudor, con tetti spioventi, alti camini e decorazioni in legno. La loro storia è avvolta nel mistero: "Le fece costruire l’ambasciatore inglese, che abitava in quella bianca, mentre quella gialla era la casa del portiere", racconta Giuseppe Scaroni, proprietario della seconda. Un’altra versione parla di una nobile inglese che chiese al marito una casa che le ricordasse il suo paese. Un’altra ancora tira in ballo due signori tedeschi importatori di pianoforti. Ma al di là di questo, resta una zona tranquilla e residenziale: "Chi ci vive è qui da sempre, molti hanno ereditato la casa dai nonni - racconta Dario Baroni, che abita vicino - Però è una zona gentrificata e tanti sono andati via". Non certo a cuor leggero, vista la pace che si respira qui. Dove tutto è pervaso da un’atmosfera d’altri tempi.

Thomas Fox