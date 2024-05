Case abbordabili trasporti e verde per fare famiglia

"Città e paesi hanno possibilità di crescere tanto maggiori quanto più riescono ad attrarre giovani coppie, ossia persone con l’obiettivo di creare una famiglia. In questo modo si bilanciano gli squilibri demografici e si favorisce la sostenibilità, anche economica, dei servizi. Un circolo virtuoso, per contrastare svuotamento e invecchiamento". Questo il parere di Alessandro Rosina (nella foto), docente di demografia e statistica sociale alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano. Complice il costo delle case, che nel capoluogo lombardo è sempre più elevato, sono numerose le persone che scelgono di trasferirsi nei Comuni della prima o seconda cintura urbana. Un trend che non riguarda solo gli stranieri.

Ma quali sono i fattori che contribuiscono a rendere appetibile una città, o un paese? "Prima di tutto il costo delle abitazioni e la presenza di mezzi di collegamento con Milano. Le realtà servite dalla metropolitana risultano più attrattive", afferma l’esperto. Ma non è solo una questione di trasporti. "Fondamentale è la qualità di vita intesa come disponibilità di aree verdi, cura degli spazi pubblici, presenza di servizi educativi con costi accessibili, orari flessibili e personale qualificato. Un elemento di valore è inoltre la sicurezza. I residenti devono avere la percezione di appartenere a una comunità, un contesto fatto di legami umani, iniziative di aggregazione e spazi d’inclusione". Da qui l’importanza di lavorare a un progressivo miglioramento dei servizi, con investimenti mirati da parte delle amministrazioni locali.

A.Z.