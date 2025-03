Case a canone concordato agli autisti di bus e tram

"La Regione garantirà alloggi a canone concordato agli autisti, ai macchinisti e al personale del trasporto pubblico locale per facilitarne la permanenza in Lombardia, come già avviene per le forze dell’ordine, i Vigili per fuoco e il personale sociosanitario". Ad annunciarlo sono gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Franco Lucente (Trasporti), dopo l’approvazione del protocollo d’intesa con le Aler avvenuta ieri in Giunta. "L’obiettivo – ha evidenziato Franco – è offrire una soluzione abitativa praticabile a lavoratori che, sempre più spesso, rinunciano a stabilirsi in Lombardia a causa dei costi degli affitti sul mercato privato, soprattutto nelle aree metropolitane ma non solo. La carenza di autisti e personale del comparto deriva anche da questa difficoltà, con il rischio di ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico nei territori". "Il tema del carovita e in particolare il costo degli affitti – ha osservato a sua volta Lucente – è un ostacolo oggettivo al reclutamento del personale: la mancanza di autisti e conducenti è un problema dirimente in Lombardia e sta creando notevoli disagi al sistema trasportistico. Il trasporto pubblico è cruciale per la popolazione e per garantire un diritto alla mobilità che sia efficiente e capillare. Regione sostiene gli autisti, i macchinisti e tutti coloro che lavorano per garantire un servizio irrinunciabile". Nel dettaglio, la Regione collaborerà con le Aler per la messa a disposizione degli alloggi e farà una ricognizione del fabbisogno territoriale anche alla luce delle nuove assunzioni previste dalle aziende, in modo da definire le priorità di intervento. Il protocollo si declinerà poi in singole convenzioni tra le Aler e le aziende del trasporto pubblico e ferroviarie. Sarà infine "costituito un gruppo di coordinamento per fare il punto sull’attuazione della misura".