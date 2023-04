Cascina Merlata In vendita 430 case Centro commerciale pronto a ottobre

di Massimiliano Mingoia

Cascina Merlata, avanti tutta. Il progetto per il lotto Inspire UpTown in edilizia libera – 430 nuove case – sarà presentato e messo in vendita a partire dal long weekend 11-14 maggio nel centro vendite di EuroMilano a Cascina Merlata, in via Pasolini, periferia nord-ovest della città. Non solo. Il nuovo centro commerciale, Merlata Bloom – un life style center con negozi, ristoranti, cinema multisala e supermercato – aprirà il prossimo ottobre, mentre la scuola di quartiere, dalla materna alle medie, sarà pronta per la stagione scolastica 2025-2026. Previsti anche 100 posti di asilo nido.

EuroMilano – gli investitori sono Intesa Sanpaolo, UnipolSai, Brioschi Sviluppo Immobiliare e la coop Delta Ecopolis – ha comprato l’area nel 2007 e ora punta a completare l’edilizia libera. Lo sviluppo di Cascina Merlata è a metà dell’opera. Sì, perché gli abitanti del quartiere, per ora, sono 6 mila , l’obiettivo finale è arrivare a 13 mila entro il 2030. L’età media degli abitanti è bassa, le giovani coppie puntano su questa area residenziale. Va ricordato che il nuovo quartiere è attaccato all’ex area Expo, o meglio, all’area Mind, che comprende il nuovo ospedale Galeazzi (già pronto), l’Human Technopole già operativo, la nuova l’Università Statale in cui graviteranno circa 20 mila persone. Cascina Merlata – 900 mila metri quadrati complessivi – comprende una parte residenziale così suddivisa: 53 mila mq di villaggio di housing sociale (quello dove hanno abitato gli addetti dell’Expo 2015) firmati dalle archistar Zucchi e Cucinella, 130 mila mq di residenza convenzionata progettati da Citterio-Viel e 147 mila mq di edilizia libera (architetti Scandurra e Zanetti), cioè il primo lotto UpTown. Il nuovo lotto Inspire UpTown, quello che comprende i 430 nuovi appartamenti in vendita dall’11 al 14 maggio e realizzati a partire dal gennaio prossimo, prevede un prezzo medio di lancio di 5.300 euro al mq, che, dopo maggio, passeranno a 5.500 euro al mq fino a raggiungere i 6 mila euro mq per le case di maggior pregio, spiegano i vertici di EuroMilano, l’amministratore delegato Attilio Di Cunto e il presidente Luigi Borré, che ci guidano a visitare il quartiere. Insomma, per una casa di 100 mq bisogna investire almeno 550 mila euro. Per trovare prezzi più bassi, bisogna guardare agli alloggi in housing sociale e in edilizia convenzionata nell’area. Tutto il quartiere – in classe energetica A – è teleriscaldato dalla centrale di Figino e rinfrescato con un sistema geotermico.

L’ingresso del quartiere è caratterizzato dalla seicentesca Cascina Merlata, riqualificata per l’Expo 2015 e polo di servizi per i residenti: ci sono un poliambulatorio medico, un centro anziani, un ristorante (Mare Culturale Urbano), oltre a bar e pasticceria. Nell’area verde di Cascina Merlata, inoltre, sono previsti eventi culturali e commerciali. Il parco è di 300 mila mq, verde in ampia parte già fruibile (5mila nuove piante piantumate). Capita di vedere in giro per i vialetti anche conigli.

Obiezione: Cascina Merlata è una zona nell’estrema periferia di Milano, mal collegata con i mezzi pubblici a Milano. I vertici di EuroMilano fanno notare che non è così, perché le fermate della M1 di San Leonardo e Molino Dorino non solo molto distanti da Cascina Merlata ed esiste la linea 35 dell’autobus che passa in mezzo al quartiere. "Cascina Merlata è a venti minuti di metrò da Piazza Duomo e, una volta che ci sarà la stazione del Passante Ferroviario, a 15 minuti da Garibaldi e da Repubblica. E siamo in collegamento diretto con alta velocità ferroviaria e autostrade", sottolinea Di Cunto.