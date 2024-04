Casati Stampa: impegno, natura e svago

Solidarietà e ambiente nella quarta edizione di "Primavera in Villa", la manifestazione organizzata dal Centro culturale San Paolo e Anffas NordMilano all’interno del progetto "Cura Accessibile" finanziato da Fondazione Comunitaria NordMilano, in collaborazione con l’assessorato alla Centralità della Persona e Welfare del Comune. Nel weekend Villa Casati Stampa vedrà un ricco programma di appuntamenti che spazierà dalle visite guidate a incontri con autori e testimoni, mostre, laboratori di giardinaggio per i più piccoli, ma anche spazi espositivi e momenti di relax dedicati all’aperitivo. Tutto questo si inserisce nel più ampio programma di inclusione sociale con protagoniste le persone con disabilità della Cooperativa Arcipelago - Anffas NordMilano di Cinisello. Nel corso della due giorni verranno raccolti fondi per il "Progetto Camerun", che prevede adozioni di bambini e ragazzi camerunensi impossibilitati a sostenere l’iscrizione scolastica e comprare i testi per lo studio.

Si parte sabato alle 14.30 con l’animazione dedicata a bambini e ragazzi che potranno passeggiare nel parco della villa alla ricerca di piante, fiori ed arbusti. Seguirà la visita guidata storico-artistica della dimora e alle 15 l’inaugurazione ufficiale con la Relevè Dance School. Alle 16 si svolgerà nel parco un laboratorio di semina e realizzazione di bombe di semi e la proiezione del film "Il cielo è sulla terra" sulla mistica Angela Volpini che poi incontrerà gli spettatori insieme al regista Arvat. Domenica si parte alle 11 con le visite e le passeggiate nel giardino storico. Alle 15 l’incontro "Africa un continente conteso" con l’attivista Pierre Kabeza e la giornalista Giusy Baioni. Spazio anche agli amici animali con l’incontro, alle ore 15.30, "Accogliere un amico a 4 zampe" a cura dell’associazione Codine alla riscossa. Alle 16 concerto in ricordo di Claudio Pavanello a cura del corpo bandistico The Station Band. Appuntamento con la letteratura alle 17 per la presentazione del libro "100 persone incontrano Gesù" con don Andrea Gilardi, parroco di S. Pio X. La manifestazione si chiuderà con un ulteriore spazio dedicato agli animali a cura del gruppo cinofilo della Protezione Civile cinisellese. La.La.