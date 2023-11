Casa delle arti e della musica. La prima in città

Bando chiuso, convenzione firmata con le associazioni: nascerà nella palazzina comunale di piazza Giovanni XXIII la prima “Casa delle arti e della musica“ gorgonzolese, "luogo di creatività ed estro in cui persone di ogni età potranno ritrovarsi per scoprire o sviluppare il proprio talento". L’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co progettazione di "interventi in campo artistico e musicale per gli anni fra il 2023 e il 2026" era stato lanciato dal Comune nei mesi passati. A percorso ultimato, nei giorni scorsi, la firma ufficiale della convenzione fra l’amministrazione e l’ente partner, sorta di “associazione d’impresa” fra l’associazione musicale Symphònia, già attiva sul territorio nella promozione di corsi e attività musicali, e l’associazione la Gente del MaGo. L’avvio ufficiale delle attività nella nuova sede sarà fra qualche mese. "È la prima sperimentazione di progettazione condivisa fra il Comune e le associazioni a fini culturali - così l’assessore alla Cultura Nicola Basile - . Ci permetterà di avviare una nuova attività culturale, che procederà per sinergie attive e partecipazione dei cittadini". Dalla palazzina di piazza Papa Giovanni partirà un palinsesto di proposte dedicate alla promozione dell’arte e della musica, aperto a suggerimenti e in continuo aggiornamento. "La Casa delle arti e della musica sarà un punto di riferimento per i cittadini desiderosi di mettersi in gioco; e avrà offerta differenziata non solo per fasce d’età, ma anche per ambiti". Vi si svolgeranno lezioni e corsi di musica, canto e teatro, professionali o amatoriali, rivolti a bambini, ragazzi e adulti. M.A.