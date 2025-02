Caro-casa nel Rhodense: "Servono nuove soluzioni"

"Creiamo un tavolo delle politiche abitative del Rhodense per agire sui nove Comuni". È l’idea lanciata dal sindaco di Rho, Andrea Orlandi al convegno “Welfare abitativo: scenari di un governo possibile“ organizzato da Sercop. All’iniziativa hanno partecipato diverse realtà, dal Politecnico di Milano al Confcooperative Habitat, dal Consorzio cooperative lavoratori di Milano alla Caritas Ambrosiana. C’erano anche il Comune di Milano, Dar-Casa, la cooperativa Uniabita, Assimpredil Ance e Aler Milano. Con l’arrivo di Fiera Milano e Mind la città di Rho è diventata più attrattiva e, di conseguenza, i prezzi degli immobili sono aumentati. "A fronte di questa situazione è arrivato momento di aprire una discussione in città – dichiara il sindaco –. Il tema casa risente di tanti fattori, non si parla solo di persone in regime di povertà relativa o assoluta, ma anche della fascia media, di operatori di settore, di sfera normativa. Finora non contiamo su alcuna leva normativa, Regione e Stato possono essere coinvolti. Da qui l’idea del convegno, che ha coinvolto studiosi che considerano la nostra area come primaria per le loro analisi, e il Comune di Milano dalle cui scelte dipendiamo. Lanciamo l’idea di un tavolo delle politiche abitative del territorio perché il tema coinvolge tutti i Comuni del Rhodense. Non è un tavolo sociale, che guarda alle persone senza casa, ma deve aiutare a prevenire il disagio, a mettere in campo politiche che nascano dal confronto di diverse opinioni. Nessuno ha la ricetta in tasca, né noi né nessun altro. Ma ciascuno può portare un contributo".

Un altro tema d’attualità per il Rhodense è quello degli studenti universitari in cerca di alloggio, che diventerà una priorità con la nuova sede della Statale in Mind. "In questo caso è possibile lavorare in due direzioni, una è quello dello studentato diffuso, che non è l’opzione migliore: per quanto si possano inserire delle regole, si basa su accordi tra studente e privato che non possono essere governati – conclude Orlandi – L’altro è lo studentato pubblico ed è quello su cui puntiamo. Abbiamo sottoscritto un accordo con l’Università Statale di Milano e abbiamo appena incontrato la rettrice Marina Brambilla. Presto avremo un incontro con un importante gestore pubblico interessato al cosiddetto Steccone nell’ex area Muggiani vicina alla stazione di Rho centro. Ci sono anche interlocuzioni con soggetti privati. Confidiamo di poter avere risposte a breve per avviare l’iter necessario".