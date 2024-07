Carlo Acutis sarà canonizzato santo durante il Giubileo: chi è il studente morto a 15 anni considerato “patrono di internet”

Sarà il primo “santo dei Millennials”, modello di vita cristiana e già considerato da molti “patrono di internet”. Carlo Acutis, studente lombardo morto di leucemia fulminante a 15 anni, verrà canonizzato durante il prossimo Giubileo, in una data ancora da stabilire. Il 10 ottobre 2020 era stato beatificato ad Assisi e oggi, lunedì 1 luglio, papa Francesco lo ha indicato nel Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione.

A Carlo è attribuito il miracolo della guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita del pancreas, evidenziata da un esame clinico nel 2012, che avrebbe potuto essere corretta solo con un intervento chirurgico.

Il ragazzo definiva l’eucarestia “la mia autostrada per il Cielo”. La sua vita era quella di un normale adolescente ma aiutava i poveri e andava ogni giorno a messa, con particolare devozione alla Madonna e a San Francesco. La sua passione per l'informatica gli serviva a testimoniare la fede realizzando siti web e una mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, ospitata in tutto il mondo in centinaia di parrocchie e in santuari mariani come Fatima, Lourdes e Guadalupe. È conosciuto in tutto in tutto il mondo come “il santo di internet”.

Il prossimo 20 ottobre, invece, saranno canonizzati Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata, la suora canadese Marie-Leonie Paradis, la suora lucchese Elena Guerra, oltre agli 11 “martiri di Damasco”, Emanuele Ruiz e sette compagni dell’Ordine dei Frati Minori, e Francesco, Abdel Mooti e Raffaele Massabki.