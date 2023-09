Caritas Milano: Fondi per Sostenere il Marocco Colpito dal Terremoto

La rete internazionale Caritas si è attivata per valutare come aiutare le popolazioni del Marocco, duramente colpite terremoto. La Chiesa italiana, tramite la Conferenza episcopale, ha stanziato 300 mila euro dai fondi 8xmille per gli aiuti immediati. Caritas Ambrosiana, dal canto suo, lancia una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato a finanziare interventi d’urgenza, nel breve periodo, poi di riabilitazione e ricostruzione, nel medio e lungo periodo.

Caritas ha scelto invece di non dare vita a raccolte dirette di aiuti materiali, e di non incoraggiarle - a meno che la richiesta non giunga dalle Caritas in Marocco - per prevenire problemi e opacità nelle catene di distribuzione, ed evitare che beni provenienti dall’estero abbiano effetti depressivi sulle economie locali. "Faremo sentire la nostra vicinanza – conferma Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana – a comunità che hanno dovuto subire l’impatto di un evento naturale catastrofico. Invitiamo anche cittadini e fedeli della diocesi di Milano a manifestare la loro generosa, fraterna solidarietà".