"Cari ragazzi, innamoratevi di questo mestiere", parola di chef

Dolci da colazione, formazione a scuola, e d’alta classe: i ragazzi del corso di pasticceria e panificazione di Accademia formativa Martesana Città di Gorgonzola protagonisti di una masterclass d’eccezione con Luca Montersino, chef e pasticciere, docente e volto televisivo: "Ragazzi, innamoratevi di questo mestiere". Per cinque ore il laboratorio della storica scuola professionale gorgonzolese è stato teatro dunque di un corso di approfondimento teorico e pratico, in dettaglio sui “lievitati da colazione”. Mani in pasta, ma soprattutto occhi e orecchi bene aperti, rivolti al maestro. "Un’occasione più unica che rara – così nell’annunciare l’iniziativa la scuola diretta da Carlo Zanoni – che il polo di formazione ha voluto riservare ai suoi studenti. Nella convinzione che crescere professionalmente significhi anche confrontarsi con i grandi, e seguire esempi virtuosi e innovativi". Una grande giornata alla vigilia di un altro importante appuntamento: quello con il vernissage inaugurale, alla presenza delle autorità cittadine, della nuova ala della scuola (che conta a oggi circa 900 studenti su 19 percorsi formativi) finalmente ultimata. L’evento è già fissato per il 25 marzo. Ma torniamo al pomeriggio “a tutta dolcezza” con lo chef Montersino. Nel corso della lezione gli studenti hanno innanzitutto osservato lo chef al lavoro, preso nota dei consigli, preziosi, per la realizzazione delle ricette, fatto domande. Quella di Montersino è stata una lezione di professione e di vita. "Questo lavoro – ha spiegato – va svolto con professionalità: sarà la chiave che porterà ai giovani le maggiori soddisfazioni in futuro. Anni fa si imparava solo “a bottega”, oggi la scuola offre possibilità che vanno colte: il lavoro acquisisce dignità, i giovani consapevolezza". Sempre molti gli studenti che cercano l’arrembaggio alla pasticceria: "Serve curiosità. Laboratorio e cucina sono scenario di alchimie, relazioni, miscele: vanno conosciute, approfondite".