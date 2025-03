Milano, il primo Cargo Bike Day domenica 30 marzo: la biciclettata, le strade chiuse e il villaggio

Milano, 29 marzo 2025 – Domenica 30 marzo, a Milano c'è il primo Cargo Bike Day in Italia: una grande festa per scoprire il fantastico mondo delle cargo bike, che rappresentano una soluzione per la logistica familiare, delle persone e delle merci. L’appuntamento è stato organizzato con il supporto di numerosi partner locali, tra cui Legambiente Lombardia, Legambici APS Milano, Fiab Milano Ciclobby, e moltissime altre realtà della società civile e della rete milanese di Clean Cities. L’evento si avvale anche del sostegno di C40 Cities, una rete globale di città impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici. Oltre 30 organizzazioni hanno già aderito all’iniziativa, creando una forte rete di supporto per la promozione delle cargo bike nella capitale lombarda.

Da viale Gadio, accanto a piazza Castello, alle ore 10.30, partirà la prima Cargo Bike Parade, una biciclettata che toccherà alcuni luoghi simbolici della città, e che sarà aperta a tutti i mezzi dotati di ruote (senza motore): cargo, tandem, tricicli, bici, pattini e monopattini.

Per questo, saranno chiuse al traffico viale Gadio, da piazza Castello/viale Lanza e da viale Gadio/Foro Bonaparte in direzione di piazza Castello.

Tra piazza Castello e viale Gadio per tutto il giorno, dalle 10 alle 17, ci sarà il Cargo Bike Village: musica, cibo di strada, giochi e letture di libri per grandi e bambini, una ciclofficina. Ci saranno a disposizione 30 cargo bike per permettere a tutti e tutte di fare una prova gratuita in un ampio circuito.

Le cargo bike, molto diffuse nei Paesi del nord Europa, sono ancora rare alle nostre latitudini, ma possono trasformare la mobilità urbana delle nostre città: ridurre il numero delle auto private e dei furgoni per le consegne, abbassare quasi a zero i livelli degli inquinanti dell'aria e C02, diminuire i costi per la logistica, liberare lo spazio pubblico occupato dai veicoli, aumentare la sicurezza stradale per tutte le persone (a piedi, in bici, in auto).

Il Cargo Bike Day è un’iniziativa che rientra nel progetto internazionale Cargo Revolution, lanciato a Londra nel 2023 da Clean Cities. La campagna mira a favorire l’adozione delle cargo bike a livello globale, un mezzo che ha visto un notevole incremento di utilizzo nella capitale britannica, con un aumento del 63% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Milano, con la sua crescente esigenza di soluzioni logistiche più sostenibili, potrebbe raggiungere l’obiettivo di realizzare il 30% delle consegne dell’ultimo miglio con cargo bike.