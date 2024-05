“Career day“ a Pioltello incontro domanda-offerta

Lotta alla disoccupazione degli under 30, a Pioltello torna il Career day, il Salone della formazione e del lavoro dedicato ai giovani. Una cabina di regia che aiuta a fare la scelta giusta per il proprio percorso e a stringere contatti per muovere i primi passi nella professione. Sabato 11 maggio, 43 stand e workshop al Salone polifunzionale (via Bonardi, dalle 9 alle 14) serviranno a schiarirsi le idee. In vetrina, università, imprese, agenzie di lavoro. Ad aiutare ragazzi a capire qual è la strada giusta, i professori di Iulm, Bocconi, Cattolica, Università di Pavia, Università di Bergamo, Accademia delle Belle Arti Santa Giulia, Istituto di Alti Studi SSML Carlo BO-Mediatori Linguistici. E poi le aziende, colossi pubblici e privati a caccia di nuove figure, nel gruppo anche Esselunga, Cap, Cogeser, Sodexo, Silanos, Roadhouse, Billy Tacos. In vetrina pure Afol, Adecco e Gi-Group e sigle no-profit che operano all’estero. Un’offerta decisamente ricca che non trascura nessuna possibilità, dai corsi post-diploma alla laurea, all’inserimento immediato, alle esperienze oltreconfine e aiuta a stringere contatti per spiccare il volo.

L’iniziativa, alla sesta edizione, è diventata punto di riferimento in anni caratterizzati da competenze e profili richiesti che cambiano continuamente. È una scelta precisa di investimento che l’Amministrazione fa sull’orientamento di qualità, l’obiettivo è fornire a tutti strumenti utili per scelte consapevoli. Il Career Day è l’occasione per costruire il futuro raccogliendo informazioni sui percorsi possibili dopo i 19 anni, qui arrivano a centinaia e spesso ci sono anche le famiglie. Ad accompagnare i partecipanti fra stand e laboratori saranno gli studenti dell’Iss Machiavelli. Ci sarà anche Talent hub la piattaforma della Regione per l’incontro personalizzato tra domanda e offerta, un altro strumento utile alla causa. Iscrizione obbligatoria ai workshop (3666000838; informagiovanipioltello@gmail.com, il programma nel dettaglio disponibile sui canali social del Comune). Bar.Cal.