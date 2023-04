Capriolo ferito e spaventato fugge in un condominio di Opera: salvato in tempo

Una famiglia di caprioli si perde e vaga per Opera finché un esemplare maschio adulto spaventato si nasconde nel cortile di un condominio di via Resistenza e viene salvato dall’intervento di carabinieri e polizia locale. Il nucleo ittico-venatorio di Città metropolitana ha poi preso in consegna l’animale che è stato medicato e liberato nelle campagne dell’abbiatense.

Faceva parte di un gruppo di più esemplari, tre, forse quattro caprioli appartenenti a un nucleo che si è avvicinato all’ex statale 412 della Valtidone martedì pomeriggio. Sono stati avvistati da alcuni cittadini che hanno lanciato l’allarme per far intervenire i soccorsi chiamando il numero verde della Polizia provinciale di Milano. Uno degli animali si è addentrato nel centro abitato di Opera e si è rifugiato all’interno del giardino di un condominio. Qui, in un intervento congiunto tra carabinieri e polizia locale, il piccolo esemplare è stato immobilizzato per scongiurare che si facesse molto male contro le inferriate della cancellata.

Ferito e spaventato, sotto gli occhi di tanti bambini meravigliati, l’animale si è nascosto sotto una siepe. Recuperato intorno alle 20 di ieri sera dalle guardie ittico-venatorie è stato portato nel parco del Ticino e liberato dopo una medicazione al labbro.

Tutti gli animali di Milano Sud

Da alcuni anni il Sud Milano è praticamente invaso da diverse specie animali. Come le lepri selvatiche che alle prime ore del mattino e la sera popolano prati periferici e parchi cittadini. Le colonie sono presenti un po’ ovunque e spesso invadono anche strade e tangenziali come la Valtidone a Opera. La Vigentina a Pieve o le rampe di accesso della tangenziale a Metanopoli.

I cinghiali hanno conquistato Tolcinasco, i parchi di Basiglio, il Rozzanese. Branchi di cinghiali si trovano anche nelle campagne fra Lacchiarella, Locate e San Giuliano Milanese.

E ancora le volpi, tornate in gran numero a popolare molte aree del Parco Sud come la Valle delle volpi fra Locate, Opera e Pieve. E inizia a farsi vedere anche il lupo. Recentemente un esemplare che si aggirava nelle campagne di Noviglio è morto dopo essere stato investito da un’auto. Animali che si avvicinano sempre più ai centri abitati a caccia di cibo.