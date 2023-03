Milano, cosa ci faceva una capra sul treno per Malpensa?

La capra fotografata sul treno per Milano Malpensa

Forse non tutta la pastorizia si è allontanata dalla metropoli meneghina. Sicuramente deve averlo pensato il viaggiatore che ha incontrato una capra sul treno regionale per Milano Malpensa. Insieme a lei – pare in buoni rapporti – c’era anche quello che sembra un cane da pastore. Il viaggiatore stava cercando di andare in bagno ma l’ovino gli ha bloccato la strada. “Volevo andare in bagno ma appena mi avvicinavo mi caricava”, ha scritto su Instagram. Non potendo andare avanti il ragazzo ha fotografato l’inaspettato incontro, che è stato ripreso dalla pagine MilanoBellaDaDio. Divertiti e sarcastici gli utenti che hanno commentato la foto: “lo sguardo della capra ti fa sentire come se fossi tu fuori posto”. Oppure “Di capre se ne vedono quotidianamente ma questa penso sia decisamente più educata”.