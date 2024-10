Capolinea Milano-Lainate. Si tratta per trovare la via

Ripristinare la fermata in prossimità dell’autostrada dei laghi, anticipare le corse di 10 minuti, arretrare il capolinea da Molino Dorino a Rho Fiera per consentire maggiori punti di interscambio anche con il passante, aumentare le corse nel fine settimana e dopo le ore 20. Sono le richieste fatte dal sindaco di Lainate, Alberto Landonio, i capigruppo consigliari e le associazioni dei pendolari nel corso di un incontro con Città Metropolitana di Milano, l’Agenzia del Trasporto Pubblico di bacino e Movibus, convocato per discutere lo spostamento del capolinea della linea Z617 Milano-Lainate, da Lampugnano a Molino Dorino e la soppressione della fermata "Piazza ai laghi - uscita autostrada" in vigore dallo scorso 12 settembre.

La decisione dell’azienda che gestisce la tratta era motivata dalla necessità di "ridurre i chilometri percorsi per far quadrare la turnazione del personale", sempre più carente nel settore dei trasporti. La scelta, secondo Movibus, eviterebbe di ridurre il numero delle corse. Secondo i pendolari, invece, questa scelta sta creando disagi per studenti, lavoratori che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo. Grazie all’intervento di Città Metropolitana è stato avviato un monitoraggio con questionari, i risultati sono stati resi noti nel corso dell’incontro e sono diventati richieste concrete.

"Posso anticipare che alcune delle richieste provenienti da Lainate, come il potenziamento del servizio nel fine settimana e dopo le 20, verranno raccolte nel nuovo Piano di Bacino e sulle altre ci stiamo lavorando - dichiara il consigliere delegato alla Mobilità Marco Griguolo -. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per lo spirito costruttivo con cui stanno lavorando, questa esperienza che giudico estremamente positiva è paradigmatica di come attraverso l’ascolto reciproco sia possibile costruire un percorso virtuoso che può dare risposte concrete ai pendolarQuesta esperienza deve essere estesa su scala metropolitana a tutti i 133 Comuni che compongono la Città metropolitana. Nelle prossime settimane chiederemo alle amministrazioni comunali e alla cittadinanza di segnalarci le criticità e i disservizi riscontrati, con l’impegno di dare risposte puntuali a tutti".