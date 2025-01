Capodanno cinese. Torna lo spettacolo: una tradizione popolare lunga 3mila e 500 anni

Il Capodanno cinese torna a Baranzate. L’appuntamento è per venerdì alle 20.30 nel teatro della International school of Milan in via Primo Maggio 20. Lo spettacolo per il Capodanno cinese torna a Baranzate con la compagnia teatrale della Capital University of phisical education and sport di Pechino e la Scuola Long Jia di Milano.

"A dicembre 2024 il Capodanno cinese è stato riconosciuto dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Una tradizione lunga 3.500 anni, celebrata in Cina e in tanti paesi nel mondo, che dopo qualche anno ritorna a Baranzate. Gli ultimi spettacoli che avevamo organizzato sono stati nel 2018 e nel 2019. Poi il Covid non ci ha più consentito di avere artisti dalla Cina", spiega il sindaco di Baranzate Luca Elia.

L’appuntamento torna quindi a Baranzate dopo sei anni e con una compagnia universitaria di Pechino che ha in programma due tappe in Europa, una in Francia e una a Baranzate. La serata è composta dalla danza tradizionale cinese, arti marziali e musica tradizionale. La festa di primavera o Capodanno lunare, in occidente è nota come Capodanno cinese, una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, e celebra per l’appunto l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese.

Secondo il tradizionale calendario cinese, il 2025 è l’anno del serpente, simbolo di buon auspicio, mistero e saggezza. La serata sarà a ingresso gratuito e sarà caratterizzata da colori vivi e pieni di energia, che prenderanno vita sul palco con evoluzioni tecniche della compagnia teatrale, draghi che si muoveranno a ritmo di musica e coreografie spettacolari.

Vista la particolarità dello spettacolo, l’amministrazione comunale invita i cittadini ad arrivare per tempo per trovare posti liberi. Lo spettacolo è consigliato a tutte le persone, bambini, giovani, adulti e famiglie. "Oltre al particolare spettacolo, si tratta proprio di cultura. Una tradizione millenaria che avremo modo di vedere ed apprezzare nel nostro Comune. Un ringraziamento particolare alla compagnia di danza per le coreografie, l’impegno e la professionalità", conclude l’assessora alla Cultura Zoe Bevilacqua.