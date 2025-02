Capelli in pressing:. Pgt di cambiamento e nuovo Piano Casa

"L’anno scorso abbiamo detto che era il momento di pensare un nuovo Progetto Milano. Qualche mese fa abbiamo detto che avremmo reso il Pd protagonista del percorso sulla discussione del nuovo Piano di Governo del territorio. Eccoci". Così il segretario metropolitano del Pd, Alessandro Capelli (nella foto), al termine del convegno dem sul Pgt. "Abbiamo tre grandi obiettivi: un Pgt di cambiamento, l’attuazione del Piano casa e un piano per zero case popolari sfitte – continua Capelli –. Per questo abbiamo lanciato “Un Pgt per il nuovo progetto Milano”. Diritto alla casa, spazi pubblici, transizione ambientale: le nostre bandiere per le nostre proposte. Da costruire insieme a un centrosinistra largo fatto di soggetti civici e sociali. Con sguardo metropolitano, perché oggi il futuro della città riguarda la Grande Milano".M.Min.