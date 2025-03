Caos viabilità nonostante i divieti. I camion entrano in centro città

È caos traffico in centro con tir in entrata dai ponti sul fiume Adda e del canale Muzza. Nonostante il divieto ben visibile, gli autisti dei mezzi pesanti vanno oltre la linea off-limits ignorando i divieti di accesso, una volta giunti, poi, al punto del tragitto che impedisce di proseguire, i lunghi mezzi pesanti sono costretti a fare marcia indietro con manovre impegnative, causando disagi per gli automobilisti. "Il cartello di divieto è ben visibile - commenta Deborah Bucca, assessore alla Viabilità -. Francamente non capisco cosa ci sia di poco chiaro per chi è alla guida dei tir". Per i trasgressori scattano le sanzioni per divieto di transito pari a poco più di 40 euro. Altra questione calda sul fronte viabilità caotica con automobilisti indisciplinati, sone le tante segnalazioni sul far west della percorribilità in via Veneto, liberata dal cantiere per i lavori di rigenerazione, dove i cartelli stradali, pur ben visibili, vengono ignorati. Non è raro, sostengo infatti molti cittadini, incrociare auto che percorrono la strada centrale della città, e quella laterale di via Dante, contromano rispetto al senso unico. "Gli agenti di polizia locale non possono essere h24 dappertutto - ribadisce ancora l’assessore Bucca -. È bene ricordare che i cartelli e le leggi ci sono e che si devono rispettare, faccio quindi appello al dovere sul rispetto della segnaletica stradale". L’attesa resta ora quella di conoscere la viabilità definitiva con senso unico e due piste ciclabili, la cui realizzazione è stata annunciata le scorse settimana.

Stefano Dati