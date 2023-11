Caos sull’area feste, esposto alla Corte dei Conti per danno erariale

Oltre 270mila euro già spesi, un progetto esecutivo già pronto e tutto da buttare per ricominciare da capo su un’altra zona. È stata respinta la mozione della Lega che voleva impegnare la Giunta a completare l’area feste in via Volta. Dania Perego, capogruppo ed ex assessore alla Cultura, annuncia l’esposto in Corte dei Conti per accertare l’eventuale danno erariale e le responsabilità amministrative e politiche. Il progetto era uno dei punti principali della Giunta Rocchi 1: il centro polifunzionale era stato presentato come "risorsa fondamentale per le associazioni, luogo di ritrovo e svolgimento di eventi". I lavori sono stati avviati e poi interrotti: l’azienda appaltatrice andò gambe all’aria durante il Covid. "Sono stati investiti notevoli fondi pubblici con un impegno concreto per l’opera: parliamo di un importo complessivo di 272mila euro che, a questo punto, sarà stato speso senza un vantaggio per la comunità – denuncia Perego -. Tra le spese ci sono anche 44mila euro per un nuovo progetto esecutivo, a seguito della risoluzione contrattuale nel 2022 per grave inadempimento della ditta: un progetto completato e protocollato a maggio, pronto da appaltare". Un iter lungo con una marea di fatture saldate dal municipio: 26mila euro per il piano del 2018, 18mila euro per l’affidamento al collaudatore statico, 40mila per la direzione lavori, 91mila come anticipo alla ditta e 6mila per assistenza archeologica. Un pezzo della Giunta vorrebbe trasferire l’area feste in viale Campania, a confine con Brugherio. "Una zona decentrata – conclude Perego - che determinerebbe notevole disagio per scomodità, la mortificazione di un’area a vocazione prettamente sportiva e un danno economico per il Comune che dovrà impegnare nuove risorse per la sua struttura, da aggiungere a quelle già pagate e a quelle che serviranno per modificare la parte di via Volta già oggetto di intervento con altri 100mila euro".

Laura Lana