Cantieri Aler. Interventi per 3,2 milioni

Nell’ottica di verificare lo stato di avanzamento lavori, la Regione ha fatto il punto anche sui cantieri Aler a Cusano. Qui, gli alloggi da riqualificare sono 101 in più complessi, investimento da 3,2 milioni, soldi in arrivo dal Fondo complementare del Pnrr. Diversi gli interventi, da via Monte Grappa, a via Pedretti a via Stelvio, dalle facciate, alla maggiore efficienza energetica, l’obiettivo è offrire alle famiglie abitazioni più confortevoli. L’assessore alla Casa Paolo Franco ha incontrato gli inquilini, con i quali ha parlato dei problemi che si vivono negli stabili. Fra i più sentiti, la questione delle macchine abbandonate.

Per rimuoverle il Comune potrà stringere un accordo con Aler che si accollerà sia l’operazione che i costi "un protocollo già attivo in molti altri centri", ricorda l’assessore, e presto, probabilmente, anche qui. Basterà che la polizia locali dichiari i mezzi rifiuti speciali e si potrà eliminarli. Lo scopo? "Il decoro e il benessere dei residenti". "Gli interventi - conclude Franco - stanno procedendo nei tempi previsti dal cronoprogramma".