Quell’eterno cantiere sulla Paullese, "a che punto siamo?". Una mozione della lista civica Paullo Nuova, da discutere in consiglio comunale, riporta in primo piano il tema del restyling dell’ex statale 415 nel tratto compreso tra Paullo e Settala. Un intervento in corso da anni, col traffico della Paullese deviato su una complanare e una serie di disagi lamentati non solo dagli automobilisti, ma anche dai titolari di aziende e negozi. "I danni economici e sociali che tutti stiamo vivendo sono notevoli - rimarca Giancarlo Broglia, capogruppo consiliare di Paullo Nuova -. La situazione è preoccupante: non ci sono notizie certe riguardo la copertura economica dei cantieri e il termine dei lavori".

"La vicenda - prosegue - merita la concreta attenzione dei Comuni. Chiediamo quindi al Comune di Paullo d’impegnarsi per costituire da subito il tavolo dei sindaci di tutto l’asse della Paullese e di convocare a Paullo, in seduta pubblica, i vertici di Città Metropolitana per fare il punto e informare adeguatamente i cittadini". Si chiede inoltre di istituire una commissione consiliare, "aperta alla partecipazione di almeno due cittadini delegati per gruppo consiliare, per seguire al meglio la questione". Intanto, i collaudi che sono stati eseguiti nel fine settimana sul ponte della Muzza e sul cavalcavia di Conterico fanno presagire, a breve, l’apertura di un primo tratto dell’ex statale riqualificata. Col raddoppio delle corsie e l’eliminazione degli incroci a raso, il restyling oggi in corso punta ad allacciare il tratto della Paullese tra Paullo e Settala ai segmenti dell’arteria che sono già stati oggetto di una riqualificazione. A.Z.