Cantieri M2 fra Gessate e Cologno Monzese: tratte chiuse e cambio di servizio. Per quanto e come

Ultima fase del cantiere per il rinnovo dei binari della linea metropolitana 2 fra Gessate e Cologno Monzese, cambia il servizio per più di tre mesi. Le modifiche, fanno sapere da Atm, saranno attive da domenica 28 maggio fino a domenica 3 settembre. In questo periodo gli operai poseranno 3 chilometri finali di binari, su un totale di 20.

Atm si dice consapevole dei disagi che il cantiere provocherà e, allo stesso tempo, dichiara il suo impegno “a contenerli”. L’intervento, fanno sapere dall’azienda, è stato “organizzato in modo da evitare la completa interruzione della linea”. Sul sito di Atm è scandito il cronoprogramma dei lavori.

Dopo le 22, i treni fanno capolinea a Crescenzago e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus BM2 tra Crescenzago e Cologno e tra Crescenzago e Gessate. Da Crescenzago l’ultimo treno per Gessate parte domenica 28 maggio alle 21.24 e lunedì 29 alle 21.23. Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte domenica 28 alle 21.24 e lunedì 29 alle ore 21.18.

Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno parte domenica 28 alle ore 21.46 e lunedì 29 alle ore 21.47. Da Cologno l’ultimo treno per Milano parte domenica 28 alle ore 21.31 e lunedì 29 alle ore 21.41.

Orari e frequenze dei bus BM2 Crescenzago-Gessate e Crescenzago-Cologno

Da Crescenzago per Gessate prima partenza alle ore 21.58, ultima partenza alle ore 1.18, frequenza ogni 20 minuti. Da Gessate per Crescenzago prima partenza alle ore 20.57, ultima partenza alle ore 00.1, frequenza: ogni 20 minuti.

Da Crescenzago per Cologno prima partenza alle ore 21.48, ultima partenza alle ore 1.28, frequenza ogni 20 minuti. Da Colognoper Crescenzago prima partenza alle ore 21.27, ultima partenza alle ore 1.07, frequenza ogni 20 minuti

Fermate dei bus BM2

Crescenzago: via Rovigo/via Palmanova

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea

Gorgonzola: piazza Europa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

Gessate: davanti al piazzale della stazione

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2

Per Bussero vanno usate le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea. Data la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

Bus attivi tra Villa Fiorita e Gessate. Dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate. Cambiate a Villa Fiorita per proseguire il viaggio. Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate. Se arrivate da Gessate con i bus, scendete a Villa Fiorita e proseguite verso Milano con i treni.

Ultimo treno da Villa Fiorita per Gessate da lunedì a venerdì alle ore 21.33, sabato alle ore 21.31, festivi alle ore 21.36.

Ultimo treno da Gessate per Milano da lunedì a venerdì alle ore 21.18, sabato alle ore 21.33, festivi alle ore 21:31.

Orari dei bus BM2

Da Villa Fiorita i bus per Gessate: da lunedì al venerdì alle ore 22:01, 22:29, 22:57, 23:25, 23:53, 00:25, 00:55 sabato e festivi alle ore 22:03, 22:31, 22:59, 23:27, 23:55, 00:25, 00:55

Da Gessate i bus per Villa Fiorita: da lunedì al venerdì alle ore 21:39, 22:03, 22:33, 23:03, 23:33, 23:55 sabato e festivi alle ore 21:41, 22:05, 22:35, 23:05, 23:35, 23:57

Le fermate dei bus

Bus attivi tra Gobba e Gessate. Treni sullo stesso binario tra Milano e Cologno. Diramazione di Gessate chiusa dopo le 22. I treni fanno capolinea a Cascina Gobba e sono sostituiti dai bus bm2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Diramazione di Cologno Monzese, dopo le 22. Tutti i treni da e per Cologno terminano a Cascina Gobba e viaggiano con una frequenza di 30 minuti. A Gobba, i treni per Cologno partono dal binario 2. In tutte le stazioni di Cologno i treni fermano sullo stesso binario: fate attenzione alla destinazione.

Bus tra Gorgonzola e Gessate fino alle 22. Bus tra Gobba e Gessate dopo le 22. Treni sullo stesso binario tra Gobba e Cologno. Tratta Gorgonzola-Gessate chiusa dall’inizio del servizio fino alle 22. I treni da Milano fanno capolinea a Gorgonzola e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus Bm2 tra Gorgonzola e Gessate.

Tratta cascina Gobba-Gessate chiusa dopo le 22. I treni da Milano fanno capolinea a Cascina Gobba e tornano indietro. Sono sostituiti dai bus Bm2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Bus tra Gobba e Gessate. Treni sullo stesso binario tra Milano e Cologno diramazione di Gessate chiusa dopo le 22. I treni fanno capolinea a Cascina Gobba e sono sostituiti dai bus Bm2 tra Cascina Gobba e Gessate.

Bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord. Diramazione di Cologno Monzese chiusa. I treni sono sostituiti dai bus Bm2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio.

Le fermate dei bus: Cascina Gobba davanti alla stazione M2, Cologno Sud via Papa Giovanni XXIII, Cologno centro via Dalla Chiesa/via Dall’Acqua, Cologno Nord davanti alla stazione M2. Diramazione di Gessate in servizio. I treni viaggiano normalmente tra Milano e Gessate. A Vimodrone fermano sullo stesso binario: seguite la segnaletica per raggiungere il binario giusto e fate attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione.