Milano, 15 aprile 2019 - Da mercoledì 17 aprile iniziano i lavori di Atm per rinnovare il tratto della rete tranviaria in via Larga. Gli interventi di manutenzione straordinaria, che da cronoprogramma dovrebbero terminare mercoledì 8 maggio, includono il rinnovo delle rotaie, la sostituzione degli scambi, l’installazione di impianti di comando tecnologicamente innovativi e la riqualificazione della fermata Augusto/Sforza. Per tutta la durata del cantiere, alcune linee cambiano percorso e fermate.

Ecco l'elenco delle mofifiche:

TRAM 12 - Le vetture svolgono il servizio tra Roserio e Duomo M1 M3/via Cantù. La linea non passa da Missori, c.so di Porta Vittoria, p.za V Giornate, via Cadore, p.za Emilia, v. le Molise. In alternativa, linea bus 73 da Duomo M1 M3 a c.so XXII Marzo/via Cadore e linea bus 66 da via Cadore a p.le Martini.

TRAM 19 - Le vetture cambiano percorso in entrambe le direzioni tra piazza V Giornate e via Mazzini passando da piazza Missori, corso di Porta Romana, via Lamarmora, viale Regina Margherita, via Bergamo e viale Monte Nero. In alternativa, linea bus 73da Duomo M1 M3 a p.za V Giornate.

TRAM 24 - I tram da Vigentino seguono il percorso regolare fino a piazza Missori, poi proseguono in direzione Dogana che diventa il capolinea provvisorio passando da via Mazzini. Le vetture non fermano in piazza Fontana. In alternativa, linea bus 73 da Duomo M1 M3 a via Larga.

TRAM 27 - I tram sono in servizio tra viale Ungheria e piazza V Giornate dove fanno capolinea in corrispondenza della fermata della linea 19. In alternativa, linea bus 73 da via Larga a p.za V Giornate.

BUS 54 - Le vetture in direzione Lambrate FS M2 fermano sulla corsia laterale tra via Baracchini e largo Augusto.

BUS 60 - I bus, in direzione Zara M3 M5, fanno le fermate sulla corsia laterale anziché sulla corsia riservata tra l.go Augusto e c.so di Porta Vittoria/Manara.

BUS 73-N27 - Le vetture, in direzione Aeroporto Linate/Peschiera Borromeo/Ungheria, fermano sulla corsia laterale tra via Larga e c.so P. ta Vittoria/via Manara.

LINEA NM1 - Le vetture in direzione Sesto S.G.1° Maggio M1 fanno le fermate sulla corsia laterale tra via Larga e l. go Augusto.

LINEA NM3 - Le vetture in direzione Comasina M3 fanno le fermate sulla corsia laterale tra via Larga e l. o Augusto.