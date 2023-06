Trenitalia, i cani viaggiano gratis in estate. Su quali treni e fino a quando vale l’offerta

Per il secondo anno Trenitalia propone un'offerta ai padroni di cani di grande taglia: viaggiare sui treni gratis durante l'estate. Fino al 15 settembre, infatti, chi va in vacanza utilizzando i Frecce e gli Intercity potrà portare a bordo il suo cane senza pagare un sovrapprezzo.

"A fine maggio abbiamo avuto 225 milioni di passeggeri nei primi mesi dell'anno e per questa estate ci aspettiamo un aumento dei passeggeri di almeno il 10/15% rispetto all'anno scorso e abbiamo visto una crescita superiore al 70% di clienti che hanno utilizzato Trenitalia portando con sé i loro cani rispetto al periodo pre-Covid”, ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. “L'offerta durerà fino al 15 settembre, ma stiamo già pensando se prorogarla nei periodi più vicini alle vacanze, come a Natale”.

I numeri

Sono oltre 140mila gli animali domestici che da gennaio a maggio hanno viaggiato a bordo dei convogli Trenitalia, +75% rispetto al 2019, al periodo pre covid, ha spiegato l'ad Corradi, per questo "ci aspettiamo un'estate all'insegna di famiglie con bambini e amici a quattro zampe

All'offerta per Frecce e Intercity si aggiunge quella dedicata ai treni Regionali, che consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia gratuitamente, purché legato al guinzaglio e munito di museruo la.

I commenti

“In questo modo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente l'attenzione al cliente, che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni, offrendogli la possibilità di far viaggiare gratis, a bordo dei nostri treni, i cani e i gatti. Un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro Paese" ha sottolineato Corradi alla presentazioni delle iniziative di Trenitalia per l’estate in Stazione Centrale.

"Gli animali sono membri della nostra famiglia. Il cane o il gatto è il nostro bimbo per noi italiani e, quindi, nel momento della vacanza e comunque dei viaggi è chiaro che noi ci stringiamo ai nostri affetti ed è giusto che loro possano essere con noi. Per questo sono veramente lieta di questa collaborazione con Trenitalia per rendere gli spostamenti per le vacanze più agevoli ed economici per chi ha cani, anche di grande taglia”, le parole dell'onorevole Maria Vittoria Brambilla, presidente Leidaa, che ha anche presentato uno spot contro l'abbandono degli animali che verrà trasmesso sui treni e nelle stazioni ferroviarie.