Cani, gatti, conigli e cincillà a Sesto San Giovanni: Ingresso libero alla Casa di Riposo

Cani, gatti e conigli, ma anche i meno comuni porcellini d’india e cincillà varcano i cancelli di via Campanella per regalare agli anziani momenti di serenità. Alla Fondazione La Pelucca è partito il nuovo progetto sperimentale socioeducativo di I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali), meglio noto come "pet therapy". In collaborazione con l’associazione A.CO. T. (Animali Coterapeuti), l’equipe sestese ha selezionato un gruppo di ospiti con l’obiettivo di migliorare il tono dell’umore, promuovere la socializzazione e la cooperazione all’interno del gruppo, incoraggiare l’esercizio fisico attraverso giochi e attività di cura degli animali. Gli incontri vedranno come protagonisti i più tradizionali amici domestici come cani, gatti e conigli, fino ai porcellini d’india, ai cincillà e persino le galline. L’iniziativa, che nella casa di risposo sestese è una novità, ha subito riscosso grande successo tra gli ospiti.

"Fin dal primo incontro dell’altro giorno, l’équipe ha riscontrato negli anziani coinvolti un miglioramento nel tono dell’umore, curiosità e interesse - spiegano dalla Fondazione -. Siamo molto contenti di questi primi risultati e siamo certi di poter riscontrare ulteriori miglioramenti futuri". Il programma prevede un ciclo di quindici incontri fino a gennaio. "Lo scopo è migliorare lo stato di benessere generale".

