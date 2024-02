Cani educati e sereni. Corso gratuito al via

"Cane educato e sereno in città". È iniziato ieri il ciclo di quattro incontri, suddivisi in due parti, una teorica, in villa Venino, e una pratica che si svolge nel prato adiacente la villa. Il progetto è organizzato dall’associazione “Le nostre orme“, insieme al Comune di Novate e al comandante della polizia locale Francesco Rizzo.

"Uno degli obiettivi dell’associazione cinofila “Le nostre orme“ è diffondere la cultura cinofila e il rispetto per gli animali. A questo scopo è stato ideato e organizzato un corso gratuito destinato ai proprietari e futuri proprietari e ai loro cani", spiega Giovanna Acunzo, presidente dell’associazione. Il corso prevede la partecipazione del proprietario con il proprio cane e gli argomenti trattati intendono favorire la conoscenza del cane dal punto di vista etologico: chi è il cane, quali sono i suoi bisogni, come comunica. Fornire le basi per instaurare una relazione consapevole con il proprio cane ed essere un proprietario consapevole delle proprie responsabilità civili e penali. Infine, il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze pratiche di base per la corretta gestione del cane in città, di socializzazione e di rapporti con gli altri cani e le persone. I prossimi appuntamenti sono il 27 febbraio, il 2 e 9 marzo. Informazioni: 347 8772 556 - Info@lenostreorme.org

Da.Fa.