"Candidata aggredita" è scontro politico

CINISELLO BALSAMO

L’annuncio lo ha fatto il sindaco Giacomo Ghilardi, ritraendosi su Facebook con il referto medico in una mano e la denuncia nell’altra. Accanto a lui Miriam Palmitessa (nella foto), candidata nella civica del primo cittadino: la donna ieri mattina davanti all’ospedale Bassini avrebbe subìto "un brutto episodio di violenza da parte di Francesco Casarolli di Alleanza Verdi Sinistra". "È molto scossa e provata. Dopo 5 lastre il referto conta 8 giorni per infortunio, attacchi d’ansia e panico", scrive Ghilardi. "Non è il primo episodio di questo genere, accade da inizio campagna. Noi non siamo così, non abbiamo mai usato violenza". Parole che sono costate la querela al sindaco, che cerca il secondo mandato, come ha annunciato via social l’avvocato Elisabetta Balduini, che era presente al Bassini. Casarolli, portavoce e capolista dei Verdi, ha raccontato in un videomessaggio una versione diversa. "Eravamo a volantinare e questa signora ci ha urlato contro, ha tolto la nostra bandiera, ci ha filmato. Alla richiesta di qualificarsi è entrata in ospedale, sempre gridando. L’ospedale ci ha chiesto di spostarci e lo abbiamo fatto, trovando i leghisti a dare i loro volantini. Si sentono i padroni di Cinisello, questa è l’ennesima provocazione".

Sinistra Italiana rigetta le accuse. "Episodi mai accaduti. Non si dovrebbe strumentalizzare senza verificare i fatti, cosa che spetta a forze dell’ordine e magistratura. Un atteggiamento che mostra poca correttezza e nessun rispetto per il ruolo". La.La.