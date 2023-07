Campus Estivo al Municipio 7 di Milano, l'approvazione della Giunta

Sì del Municipio 7 a un campus estivo all’interno dell’ex mercato comunale di piazzale Selinunte e nell’area circostante, con installazione di attrezzature mobili per lo svolgimento delle diverse pratiche sportive. Va avanti la collaborazione del Comune con il Centro Sportivo Italiano (Csi)-Comitato di Milano, per la messa a disposizione in comodato d’uso a titolo gratuito dell’immobile dell’ex mercato per la realizzazione di attività sociali, culturali, educative, formative, sportive e ricreative nell’ambito del quartiere San Siro. La convenzione tra Comune e Csi, partita il 1° luglio 2022, è scaduta lo scorso 30 giugno ma il Comune ne ha disposto la prosecuzione fino al 30 giugno 2024, in partenariato con il Consorzio S.I.R. Solidarietà In RetE e Kayros Onlus. La Giunta del Municipio 7, intanto, non solo ha approvato le linee guida per il campus estivo ma, nel documento approvato lo scorso 30 giugno, ha aggiunto che "intende sostenere direttamente le attività che il Csi svolgerà durante la sua permanenza presso i locali dell’ex mercato comunale, visto che nel corso del primo anno di presenza nel quartiere il Comitato ha saputo aggregare e mettere in rete le numerose realtà associative presenti; inserire attività e proposte innovative che hanno dato ottimi riscontri di partecipazione; avvicinare i bambini e i giovani all’esperienza sportiva e ludico sportiva; garantire un luogo “neutro” di incontro per diverse nazionalità, religioni e culture". M.Min.