Campus Estivi Gratuiti a Milano per Contrastare la Povertà Educativa

MILANO

Campus estivi contro la povertà educativa. Alla regia dei “Summer Escapes“ c’è Triennale Milano, con la collaborazione di Ludosofici, Ricetta QuBì e Caf Onlus e con il sostegno di Scalo Milano Outlet & More, che per il terzo anno consecutivo permetterà di offrire gratuitamente i campus alle famiglie dei partecipanti, oltre 120 bambini dai 6 agli 11 anni provenienti dagli otto municipi periferici ai quali si rivolge il progetto di Ricetta QuBì. Otto settimane di campus (dal 12 giugno al 21 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre). Si parte dal nuovo allestimento del Museo del Design Italiano di Triennale e dalla mostra Home Sweet Home, per giocare e ragionare sull’idea di casa nell’accezione più ampia possibile, dai concetti di familiarità e accoglienza all’espressione di sé, con un ospite speciale ogni settimana. Tra le novità il laboratorio Use – Uso Sconosciuto Evviva, progettato dal designer Martí Guixé che Triennale propone per la prima volta anche a Locate Triulzi nella sede di Scalo Milano (3 e 16 settembre). "Abbiamo sempre creduto nelle grandi potenzialità di iniziative come questa, che permette di accogliere i bambini nei nostri spazi facendo vivere loro l’esperienza dei campus estivi in un luogo unico come Triennale - spiega la direttrice generale Carla Morogallo –. Questo progetto nasce con l’obiettivo di creare opportunità e generare una sensibilità verso la cultura, avvicinando i più giovani. Al centro c’è la prospettiva di un futuro costruito su basi valoriali che vedono inclusione e accessibilità come parte fondante della cultura". "Siamo orgogliosi di promuove l’accessibilità al mondo dell’arte, della cultura e della formazione alle giovani generazioni alle quali troppo spesso viene negata", sottolinea Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More. Si.Ba.