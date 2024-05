Campolunghi apre gli incontri con gli sportivi

Prenderà il via venerdì 10 maggio - e resterà in calendario fino a giugno, per un totale di 5 incontri nel parco del castello – la seconda edizione della rassegna "Nel cuore dello sport" che porterà a Melegnano personaggi dello sport, del giornalismo e del mondo social. Si comincia venerdì alle 18.30 con le star del web Luca Campolunghi e Ragnar, due giovani melegnanesi molto conosciuti tra i giovanissimi per le loro attività sui social. Il 24 maggio alle 20.45 sarà la volta del giornalista Fabrizio Biasin, autore del libro "Odio il calcio". Il 31 maggio alle 20.45 gli ospiti della serata saranno l’allenatore di atletica Giorgio Rondelli e l’atleta olimpionica Giovanna Epis.

Le iniziative, tutte ad ingresso gratuito, sono organizzate dall’agenzia Mg Com in accordo col Comune. La prima edizione della rassegna, nel 2023, ha portato a Melegnano i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, l’ex ciclista Davide Cassani e la ginnasta Viola Sella. Quest’anno si è deciso di replicare l’iniziativa, che nelle intenzioni è destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario primaverile della città. L’obiettivo è scandagliare il mondo dello sport attraverso le testimonianze di chi lo vive e di chi lo racconta.

A.Z.