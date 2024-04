Campionato di Ginnastica acrobatica. Atlete qualificate per le finali nazionali

Grazie agli eccellenti risultati ottenuti al Campionato di Ginnastica acrobatica Silver e Gold (a Lodi e a Mortara), le atlete del Nuovo centro sportivo Corsico si qualificano per le finali nazionali della disciplina. Nonostante gli infortuni sul campo e le difficoltà, le ragazze hanno continuato con determinazione, totalizzando punti importanti per la classifica finale. Grazie al talento delle atlete, il Nuovo centro sportivo Corsico riuscirà a partecipare alle finali nazionali, sia nella categoria Silver che in quella Gold. Le atlete che hanno realizzato questi straordinari risultati sono: Alessia Arcari, Francesca Caprisi, Bianca Delle Donne, Sophie Grassi, Alice Castellano, Ginevra Ludena, Sofia Petroccione, Olivia Millefiori, Rachele Salvador, Zoe Zorzitto, Francesca Scarpiello, Elena Bernardino, Giulia Marangoni, Lucretia Borsi, Noemi Fassina, Erica Paolella, Sofia Antonietti, Gaia Sacchetti, Giulia Cozzati, Anisha Rathnayake, Giulia D’Aniello, Elisa Valente e Beatrice Monti. Le ragazze sono pronte per la finale Silver, a Trezzo sull’Adda il 5 maggio, e per la Gold a Milano il 12 maggio.