Campagne allagate. E il fiume Lambro : "sorvegliato speciale"

Allerta maltempo, il Lambro diventa un sorvegliato speciale in tutto il Sud-Est Milanese. E il Comune, per precauzione, consiglia alle aziende di via 25 Aprile di evacuare i propri immobili. È quanto successo ieri mattina, in seguito alla nuova ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e provincia. Pioggia insistente e forti raffiche di vento hanno fatto tornare la paura, dopo gli allagamenti e i disagi che già si sono registrati, specie nel capoluogo, nella mattinata di martedì 31 ottobre. Occhi puntati, in particolare, sul Lambro. Il fiume ha tracimato in alcune aree di campagna, mentre il suo livello non è andato oltre la soglia di emergenza nelle zone più a ridosso dei centri abitati. In ogni caso, di prima mattina il Comune ha rivolto alle aziende con sede in prossimità del corso d’acqua l’invito ad evacuare. L’operazione, coordinata da polizia locale e protezione civile, ha riguardato una cinquantina di lavoratori di via 25 Aprile, che sono stati allontanati da uffici e aziende alle 9 e hanno poi potuto riprendere servizio alle 12.30, quando si è ritenuto che l’allerta fosse rientrata. Per l’intera giornata il livello del fiume è stato tenuto d’occhio in tutti i Comuni toccati dal corso d’acqua, le cui sponde sono state oggetto di svariati sopralluoghi, specie nelle zone più critiche.

Tra queste, il tratto che scorre nella frazione di Linate, a Peschiera Borromeo, dove i controlli sono stati eseguiti dai tecnici dell’Aipo, oltre che dalla protezione civile. Sempre nella mattinata di ieri, a Cerro al Lambro, a causa delle forti raffiche di vento un albero è caduto su una pista ciclabile nel centro del paese, ostruendone il percorso. L’area interessata dal crollo è stata transennata, fino alle operazioni di rimozione della pianta. E adesso, con un occhio al meteo, si guarda a cosa potrà succedere nelle prossime ore, con nuove piogge annunciate anche sul Milanese.

Alessandra Zanardi