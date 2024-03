Campagna Fiab: "In aula a piedi o in bicicletta"

È partita la settimana “ecologica“ indetta dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab), il Comune di Gorgonzola risponde, l’appello è a bambini, ragazzi e famiglie: "Sino a venerdì tutti a scuola a piedi o su due ruote". L’amministrazione Scaccabarozzi, si sa, punta molto e da tempo sulla mobilità dolce: "Promuoviamo la mobilità sostenibile in ogni modo: occorre sempre ribadire l’importanza degli stili di vita sani e del rispetto dell’ambiente".

Nel corso della settimana senza auto (dei genitori) alle scuole primarie Grazia Deledda, Imi e Molino Vecchio è attivo e funzionerà regolarmente e con maggiore impulso il servizio Pedibus, "che vede iscritti per l’anno scolastico in corso 215 alunni. Mai troppo tardi per unirsi. Il servizio è aperto a tutti i bambini che vogliono formalizzare la propria adesione (link pubblicato sul sito comunale). Chi non ha sinora aderito potrà sperimentare questo modo diverso, divertente ed ecologico di andare a scuola. Anche i genitori saranno agevolati da questa iniziativa: potranno lasciare i propri bimbi al capolinea o alle fermate lungo il percorso, evitando così di doverli accompagnare a scuola in auto. E dando il proprio contributo a ridurre l’inquinamento".

Promotrice dell’evento a Gorgonzola Nadia Ornago, l’assessora alla Mobilità: "L’invito di Fiab è rivolto anche alle famiglie. Chi può, potrà percorrere il tragitto casa-scuola insieme ai propri figli, a piedi o in bicicletta. Una pratica che può facilmente diventare una sana abitudine". Nuovi percorsi ciclopedonali, e aggiunte alla rete già esistente delle ciclabili in città, sono in via di programmazione anche sul futuro nuovo Pgt. M.A.