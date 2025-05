Camionisti, quattro posti. Un tecnico termosifoni

Autisti patente Ce+Cqc per guida bilico, 4 postiSede di lavoro: Bollate come punto di partenza mezzi.Codice offerta Afolmet: 94340. Contratto: determinato scopo indeterminato, full time 40 ore. Le risorse, per società di trasporti conto terzi e logistica, si occuperanno di trasporti nazionali ed internazionali guidando motrici e bilici. Retribuzione: Ral 24mila/28mila euro + trasferte.

Tecnico controllo termosifoni, 1 postoSede di lavoro: Buccinasco. Codice offerta Afolmet: 94382. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa, per Clima System sas, azienda che si occupa di installazione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento, si occuperà di installazione di ripartitori e di contatori sui termosifoni. Retribuzione: 1400/1700 euro nette mensili.

