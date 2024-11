Cambio di look Per aiutare le vittime di violenza

Un “cambio look“ non è solo una trasformazione estetica. Può essere un primo passo per ritrovare la fiducia in sé stesse o per prendere una nuova direzione lasciandosi alle spalle un passato di sofferenze. È lo spirito alla base dell’iniziativa promossa da Scarpetta Rossa, l’associazione fondata nel 2014 per combattere la violenza contro le donne, e Irene Greco, figura di spicco nel mondo dell’hairstyle e della moda: la professionista ha offerto a sei donne seguite dall’associazione una giornata di “Cambio look”: un momento di bellezza tutto dedicato a loro. Le donne, ex vittime di violenza, vissuta in vari modi, hanno avuto la possibilità di

dare un segno tangibile alla propria ritrovata libertà attraverso una trasformazione fisica: nuova acconciatura e nuovo make up. In più hanno ricevuto in dono dei prodotti per continuare "a coccolarsi" anche a casa, spiegano i promotori. Oggi dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà una serata nel salone “Hair Boutique“ di Irene Greco in Viale Piave 14 in cui l’esperienza verrà raccontata, in un’atmosfera allegra.

"Quando sono arrivata mi sentivo sciupata, stanca e stressata, invece ora che me

ne vado mi sento bella, energica, solare e molto contenta del risultato finale". Parole di Aurora, una delle ragazze coinvolte. "Siamo estremamente grati ad Irene Greco. Si è dimostrata

una professionista, e ancor più una persona capace di comprendere l’importanza del supporto alle donne che affrontano momenti di profonda difficoltà. Mostra come la bellezza possa essere messa al servizio del bene comune", è il ringraziamento di Gualtiero Nicolini, responsabile Progetti e Sviluppo di

Scarpetta Rossa. M.V.