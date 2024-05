Cambio appalto all’Esselunga, scatta il presidio davanti i cancelli

Cambio appalto senza rete per venti lavoratori del settore carne, presidio e blocco ai cancelli ai magazzini Esselunga di via Giambologna a Limito. Sono stati promossi dal Si Cobas dopo il fallimento di un tentativo d’accordo sotto egida prefettizia. L’agitazione riguarda una ventina di addetti del settore lavorazione carni, oggetto dal 29 aprile di un cambio appalto fra cooperative. "Il nuovo appaltatore - così i rappresentanti sindacali - non ha garantito la continuità ai lavoratori coinvolti, cui son state chieste dimissioni e la stipula di un nuovo contratto privo delle necessarie tutele e inaccettabile se si pensa che si tratta di addetti che hanno anche 15 anni di anzianità". Al presidio aderiscono in questi giorni "per solidarietà" anche una quarantina di altri addetti del polo non coinvolti nella trattativa specifica, "e che per questo sono stati sospesi dal lavoro". Il presidio, partito l’altra mattina, è proseguito per tutta la giornata di ieri con blocco a intermittenza dei tir. M.A.