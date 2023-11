Cam Pecetta, restyling artistico

Un evento per prendersi cura del territorio. “NelleMieMani-C’è molto di più in ogni tazza” è stato promosso da Nescafé in collaborazione con il Comune di Milano, il Municipio 8, le Associazioni del territorio e l’urban artist Filippo Benzoni, in arte Nobez. I cittadini hanno partecipato alla realizzazione dell’opera artistica del campo da pallavolo e alla riqualificazione dell’area gioco e dell’area gazebo del Cam Pecetta, il Centro di Aggregazione Multifunzionale del Municipio 8 di Milano frequentato ogni giorno da bambini, giovani, adulti ed anziani del quartiere. Continua così il percorso di cura e rigenerazione urbana avviato nella primavera del 2022 da Nescafé e Labsus.