Calici in Villa: 40 produttori 400 etichette

La prima grande mostra-mercato dei vini arriva a Cinisello Balsamo sabato e domenica. Per due giorni in Villa Ghirlanda Silva l’amore per il buon vino e la gastronomia si incontrano in un evento unico, dedicato a tutti gli appassionati del settore. "Calici in Villa" sarà l’occasione perfetta per immergersi in un’atmosfera di convivialità e scoperta, tra degustazioni di vini d’eccellenza e specialità gastronomiche, nella splendida cornice della dimora simbolo della città. L’appuntamento è sabato dalle ore 11 alle 21, mentre domenica la kermesse apre alla stessa ora ma finisce in anticipo alle 19. Nelle sale di Villa Ghirlanda Silva i partecipanti potranno trovare 40 produttori tra aziende vinicole ed eccellenze gastronomiche e oltre 400 etichette tra i migliori vini italiani. Non solo. Non mancheranno, infatti, specialità gastronomiche e prodotti tipici selezionati, con la possibilità di acquisto diretto dai produttori per portare a casa i propri vini preferiti, oltre a un punto ristoro con piatti e abbinamenti studiati per esaltare i sapori del vino. L’evento sarà impreziosito da esibizioni musicali della civica scuola di musica con brani di "Urban Cluster" e dalle performance del liceo di Rivarolo Canavese, che offriranno un’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa. Ci sarà anche spazio per l’arte con le sculture esposte dell’artista Juan Sanmiguel Urbina inerenti all’arte vinicola, arricchiranno ulteriormente l’esperienza visiva e culturale di questa manifestazione. L’ingresso è gratuito, mentre il kit di degustazione costa 6 euro online (10 euro in cassa) e comprende calice, pettorina e degustazione libera di tutti i vini presenti alla mostra mercato.

La.La.