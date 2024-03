Calcio femminile, arriva l’assist. Unione di forze per crescere

Il centro sportivo Frattini punta a diventare sempre più un polo per il calcio femminile locale. Il potenziamento della struttura è anche il cuore dell’accordo di collaborazione tra la società LadySoccer e McDonald’s, che permetterà la creazione di un nuovo social hub. Il ristorante sosterrà la trasformazione di uno spazio di 25 metri quadrati, precedentemente utilizzato come ufficio e deposito, in un luogo di ritrovo accogliente e funzionale per le atlete di tutte le età.

L’area diventerà un luogo dove le giocatrici potranno guardare insieme le partite, ritrovarsi per momenti conviviali e partecipare a incontri di formazione. Uno spazio di riferimento sicuro e inclusivo, la cui ristrutturazione inizierà a breve. "Intraprendere questa collaborazione ci entusiasma molto. La società è stata recentemente certificata per il rispetto della parità di genere, una mission che rappresenta il cuore delle attività di LadySoccer ASD - ha sottolineato la dirigente Noemi Riccobene -. LadySoccer non è solo sport, non è solo calcio ma è soprattutto squadra, è gruppo, è uno splendido post-partita con un super McMenù tutti insieme!".

La realtà sportiva cinisellese dal 2017 promuove il calcio femminile attraverso eventi, tornei e manifestazioni. Fin dalla sua fondazione, ha perseguito l’obiettivo di sviluppare, far conoscere e diffondere la disciplina in ogni ambito. "Ho fin da subito compreso la forza del progetto Lady Soccer.

Insieme vogliamo creare qualcosa di duraturo che resti sul territorio a beneficio delle atlete che vivranno il centro sportivo - ha commentato Giacomo Bosia, licenziatario di diversi ristoranti McDonald’s a Milano e nell’hinterland -. Un luogo in cui sentirsi a casa fuori casa, un punto di condivisione di esperienze, gioie, paure. Un luogo in cui crescere, come a casa appunto, come in famiglia. Vogliamo affiancare l’associazione nel promuovere lo sport femminile, i valori di inclusione, rispetto e pari opportunità. Valori che sono parte del Dna di McDonald’s e che tutti i giorni perseguiamo con impegno e tanto lavoro".