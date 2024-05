Calcio, danza, lingue e musica. Centri estivi, via alle iscrizioni

Tornano a San Giuliano i centri estivi diffusi. Con un excursus dagli anni Venti ad oggi, "Viaggio nel tempo" è il tema che caratterizzerà le attività del centro estivo comunale, gestito da Aias e rivolto ai bambini da 3 a 11 anni. C’è tempo fino al 31 maggio per iscriversi al servizio, che costa 90 euro a settimana (120 euro per i non residenti). Le sedi sono la scuola dell’infanzia Marcolini, la primaria Cavalcanti e il plesso di via Bezzecca. Svariata l’offerta dei centri estivi accreditati dal Comune, in capo ad associazioni ed enti del terzo settore. Tra gli altri, ci sono il Football summer camp del San Giuliano Cvs, il Summer dance musical di Dimensione danza, il Pingu’s english summer e l’Outdoor education a Cascina Carlotta. I servizi sono pensati per intercettare svariati interessi e fasce di età, fino ai 14 anni. A Melegnano quest’anno i centri estivi del Comune saranno gestiti dalla cooperativa Eureka, con un costo di 100 euro a settimana (per i residenti). Le attività in programma dal 10 giugno al 6 settembre a Cascina Cappuccina.A.Z.